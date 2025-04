Salis replica a Piciocchi | Scappo dal confronto pubblico? Bugia ne abbiamo fissati

Piciocchi dice bugie, sa che ci sono incontri in agenda". Silvia Salis, candidata sindaca della coalizione di centrosinistra, replica in maniera piccata alle parole dell'avversario di centrodestra, che l'aveva accusata di "scappare dal confronto pubblico" affermando di averlo chiesto "da un mese. Genovatoday.it - Salis replica a Piciocchi: "Scappo dal confronto pubblico? Bugia, ne abbiamo fissati" Leggi su Genovatoday.it dice bugie, sa che ci sono incontri in agenda". Silvia, candidata sindaca della coalizione di centrosinistra,in maniera piccata alle parole dell'avversario di centrodestra, che l'aveva accusata di "scappare dal" affermando di averlo chiesto "da un mese.

Potrebbe interessarti anche:

Affitti brevi : Salis replica ai proprietari di case - "Situazione compromessa - soprattutto in centro storico"

La candidata sindaca di Genova Silvia Salis ha risposto all'associazione dei piccoli proprietari immobiliari che oggi, in una nota, aveva criticato le posizioni di Avs in merito alla tematica degli ...

Salis propone il salario minimo a 9 euro l'ora per gli appalti del Comune - Mascia replica : "Una gaffe"

Botta e risposta tra Silvia Salis, candidata sindaca del centrosinistra, e Mario Mascia, assessore al lavoro e ai rapporti sindacali del Comune di Genova e coordinatore cittadino di Forza Italia. ...

Rapposelli (FI) non ci sta e sul "no" alla sospensione del consiglio per il Flaiano replica all'opposizione

Il consigliere comunale di Forza Italia Fabrizio Rapposelli non ci sta e replica ai consiglieri comunali di Pd e M5s Piero Giampietro e Paolo Sola che, dopo il suo intervento in aula sui Premi ...

Salis replica a Piciocchi: "Scappo dal confronto pubblico? Bugia, ne abbiamo fissati". Salis risponde a Piciocchi, “I confronti ci sono già, basta con gli attacchi personali”. Comunali, Salis sui 20.000 posti di lavoro promessi da Piciocchi: “Sparate da campagna elettorale”. Genova, la sfida è sul lavoro. Piciocchi: “Ventimila posti”, Salis: “Le solite sparate”. Elezioni comunali, Piciocchi attacca Salis sul salario minimo negli appalti comunali a 9 euro: “Ora la retribuzione più bassa è di 14 euro”. Gioco d’azzardo, Piciocchi attacca Salis: “Incoerente, era nel board Lottomatica”. La replica: “Insinuazioni diffamatorie, valuteremo azioni legali”. Ne parlano su altre fonti

(Come riferisce telenord.it:) Salis risponde a Piciocchi, “I confronti ci sono già, basta con gli attacchi personali” - La candidata del centrosinistra replica alle accuse del rivale e denuncia un clima aggressivo che non giova al dibattito pubblico ...

() Piciocchi a Salis: basta scappare, affronti un confronto pubblico con me - “Le maschere devono cadere e io chiedo alla mia avversaria di concedermi un confronto, io da un mese e mezzo sto cercando di avere un confronto pubblico, perché i cittadini devono poter scegliere, dev ...

(L’agenzia ilsecoloxix.it ha pubblicato che:) Comunali, Piciocchi: “È tempo di far cadere le maschere. Salis accetti il confronto, è un mese e mezzo che glielo chiedo” - Il vicesindaco reggente, a margine dell’inaugurazione dell’ultimo tratto del Parco delle dune a Pra’, ha risposto alle polemiche dell’opposizione sulla diga e ...