Kolo Muani PSG e Tudor | la scelta di Giuntoli che cambia il mercato

Kolo Muani ed un futuro tutto da scrivere: dal PSG alla Juve di Thiago Motta fino a Tudor, come cambia il mercato attorno all'attaccante

Un avvio scoppiettante, cinque reti in tre gare di campionato. Una sorta di fulmine a ciel sereno che aveva provocato in Thiago Motta e nei tifosi bianconeri sorrisi a 32 denti. "Ma vuoi vedere che abbiamo trovato l'attaccante giusto?" è la domanda che in molti alla Continassa e dintorni si sono domandati nel vedere Kolo Muani.

Panchine e tribune in serie al PSG ed un impatto stratosferico con la maglia della Juve. D'altronde si parla pur sempre di un calciatore vice campione del mondo con la Francia, un nazionale di Deschamps pagato 90 milioni dal PSG all'Eintracht Francoforte.

