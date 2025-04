Traffico Lazio del 12-04-2025 ore 09 | 30

Lazio Buongiorno hai ben trovati all'ascolto non si rilevano particolari difficoltà in queste prime ore di sabato 13 aprile il Traffico si presenta scorrevole su gran parte della regione Tuttavia alle porte di Roma troviamo code sulla via Pontina 3 Tor de' Cenci e il raccordo anulare verso la capitale attenzione nella guida per i residui banchi di nebbia sul treno Roma Napoli dell'autosole tra Frosinone e San Vittore Ma anche sulla 12 nella zona di Civitavecchia per quanto riguarda il trasporto pubblico vi anticipiamo che da lunedì prossimo 14 aprile per lavori di manutenzione programmata nella stazione di Cassino i treni che viaggeranno sulle linea Roma Cassino Cassino Avezzano Roma Iseo subiranno delle modifiche e in alcuni casi saranno sostituiti da bus bene questa la situazione al momento da Massimo veschi è tutto un servizio a cura della C incolla con Roma Capitale https://storage. Romadailynews.it - Traffico Lazio del 12-04-2025 ore 09:30 Leggi su Romadailynews.it luce verdeBuongiorno hai ben trovati all'ascolto non si rilevano particolari difficoltà in queste prime ore di sabato 13 aprile ilsi presenta scorrevole su gran parte della regione Tuttavia alle porte di Roma troviamo code sulla via Pontina 3 Tor de' Cenci e il raccordo anulare verso la capitale attenzione nella guida per i residui banchi di nebbia sul treno Roma Napoli dell'autosole tra Frosinone e San Vittore Ma anche sulla 12 nella zona di Civitavecchia per quanto riguarda il trasporto pubblico vi anticipiamo che da lunedì prossimo 14 aprile per lavori di manutenzione programmata nella stazione di Cassino i treni che viaggeranno sulle linea Roma Cassino Cassino Avezzano Roma Iseo subiranno delle modifiche e in alcuni casi saranno sostituiti da bus bene questa la situazione al momento da Massimo veschi è tutto un servizio a cura della C incolla con Roma Capitale https://storage.

Potrebbe interessarti anche:

Traffico Lazio del 14-03-2025 ore 17 : 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità riaperta al transito via Pontina altezza via del Fosso del tellinaro in direzione di Latina attenzione in zona ...

Traffico Lazio del 09-02-2025 ore 17 : 30

Luceverde Lazio ben trovati dalla redazione transito a senso unico alternato sulla via Flaminia tra il casello autostradale di Magliano Sabina e Ponte Sanguinario per lavori sul viadotto Vigne ...

Traffico Lazio del 06-02-2025 ore 17 : 30

Luceverde Lazio Buonasera Bentrovati in studio Sonia cerquetani sulla via del mare incidente con lunghe code nei pressi di Mezzocammino direzione Ostia molto trafficato visto il raccordo anulare con ...

Olimpico, domenica sera si gioca il derby Lazio-Roma: la mobilità. Domenica ecologica a Roma il 26 gennaio, gli orari e chi può circolare. Blocchi del traffico a Roma: le date delle 5 domeniche ecologiche fino a marzo. Ricettazione e traffico illecito di reperti archeologici: 4 arresti tra Puglia e Lazio. Flaminio, Patané: "Lazio e Comune di Roma credono nel progetto". Alta velocità in provincia di Frosinone, audizione in commissione sesta. Ne parlano su altre fonti

(Il quotidiano rainews.it ha riportato che:) Sicurezza derby: in campo 2000 agenti, bonifiche, controlli e blocchi del traffico - Duemila agenti, chiusure stradali, bonifiche e controlli nelle aree a rischio. E poi percorsi diversi per i tifosi per l'accesso allo stadio Olimpico. È il piano sicurezza elaborato per il derby di do ...