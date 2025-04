Paolo Mandelli | Derby tra Modena e Sassuolo un incrocio speciale

Derby del tutto particolare per Paolo Mandelli, che comunque lo vivrà, dopo il doppio successo con Catanzaro e Pisa, in modo più rilassato: la salvezza non è ancora blindata ma poco ci manca, e il giocare quattro gare al Braglia delle sei che mancano contribuisce a una relativa tranquillità. "È vero che – le parole del mister gialloblù – prima avevamo raccolto un solo punto in tre partite, ma prima proprio di queste tre ne avevamo fatte tante trovando un filotto di risultati e prestazioni. Quando sono arrivato la squadra era ultima in classifica ed erano passate già dodici giornate, i ragazzi hanno avuto la forza di tirarsi fuori da zone in cui sono precipitate squadre che alla vigilia erano molto più accreditate di noi". Come detto all'inizio, la sfida col Sassuolo è un bell'incrocio di doppi ex, Mandelli compreso.

