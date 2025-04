Constantine Keanu Reeves parla dei dubbi che aveva per il ruolo | Non sono biondo e non sono inglese

Keanu Reeves ha portato sul grande schermo uno dei personaggi più popolari della DC Comics, Constantine, eppure l'attore aveva molti dubbi sulla sua performance. Nel 2005, Keanu Reeves rilascia una delle sue interpretazioni più iconiche, dopo Matrix e John Wick: Constantine. Ma sul set l'attore ammette che aveva diversi dubbi sull'immagine che lui stava dando sul protagonista della DC Comics. Non era abbastanza fedele, anzi, secondo l'attore erano esteticamente molto diversi. Constantine secondo Keanu Quando nel 2005 Keanu Reeves accettò il ruolo di John Constantine, i fan dei fumetti DC sollevarono più di un sopracciglio. Il protagonista di Hellblazer, con la sua ironia tagliente e la sigaretta sempre accesa, nasce nei sobborghi di Liverpool, parla con accento british e sfoggia capelli biondi alla Sting. Movieplayer.it - Constantine, Keanu Reeves parla dei dubbi che aveva per il ruolo: "Non sono biondo e non sono inglese" Leggi su Movieplayer.it ha portato sul grande schermo uno dei personaggi più popolari della DC Comics,, eppure l'attoremoltisulla sua performance. Nel 2005,rilascia una delle sue interpretazioni più iconiche, dopo Matrix e John Wick:. Ma sul set l'attore ammette chediversisull'immagine che lui stava dando sul protagonista della DC Comics. Non era abbastanza fedele, anzi, secondo l'attore erano esteticamente molto diversi.secondoQuando nel 2005accettò ildi John, i fan dei fumetti DC sollevarono più di un sopracciglio. Il protagonista di Hellblazer, con la sua ironia tagliente e la sigaretta sempre accesa, nasce nei sobborghi di Liverpool,con accento british e sfoggia capelli biondi alla Sting.

Potrebbe interessarti anche:

Keanu Reeves mette in dubbio la realizzazione di John Wick 5

Keanu Reeves mette in dubbio la realizzazione di John Wick 5 Dopo aver debuttato nei panni dell’elegante assassino in John Wick del 2014, Keanu Reeves sarebbe tornato per tre sequel, concludendo la ...

John Wick 5 confermato da un dirigente Lionsgate (ma Keanu Reeves tornerà?)

Proprio come l’amato assassino interpretato da Keanu Reeves, il franchise di John Wick si rifiuta di morire: Jenefer Brown, EVP e Head of Global Products & Experiences di Lionsgate, ha ...

20 Anni di Attesa Per il Ritorno di Keanu Reeves Nei Panni di Constantine.

Warner Bros. ha ufficialmente dato il via libera a Constantine 2, il sequel del film cult del 2005, con Keanu Reeves che riprenderà il suo iconico ruolo di Keanu Reeves. La pellicola sarà diretta da ...

Constantine, Keanu Reeves parla dei dubbi che aveva per il ruolo: "Non sono biondo e non sono inglese". Perché Constantine con Keanu Reeves è un horror da rivalutare. Constantine, per Keanu Reeves il sequel è più vicino. 'Constantine': Il film ora in 4K che potrebbe avere un sequel. Constantine: Keanu Reeves aggiorna sul sequel/reboot. Constantine, Il Trailer Ufficiale del Film con Keanu Reeves - HD - Film (2005). Ne parlano su altre fonti

(Lo rende noto movieplayer.it:) Constantine, Keanu Reeves parla dei dubbi che aveva per il ruolo: "Non sono biondo e non sono inglese" - Keanu Reeves ha portato sul grande schermo uno dei personaggi più popolari della DC Comics, Constantine, eppure l'attore aveva molti dubbi sulla sua performance.

(Lo segnala ecodelcinema.com:) Keanu Reeves e il suo controverso ruolo in Constantine: tra fedeltà e reinterpretazione - Keanu Reeves ha dato vita a uno dei personaggi più emblematici della DC Comics, John Constantine, nel film del 2005. Nonostante il successo, l’attore ha rivelato di aver avuto molte incertezze ...

(Come riferisce wired.it:) Perché Constantine con Keanu Reeves è un horror da rivalutare - A distanza di vent'anni dal primo capitolo, il sequel si farà: lo ha confermato il regista del primo capitolo in occasione dell'uscita del film in 4K Home video. E noi cogliamo l'occasione per redimer ...