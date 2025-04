Inveruno non si ferma all' alt e provoca un incidente | in auto aveva 2 kg di hascisc e 13mila euro

Inveruno (Milano) – Non si è fermato all’alt dei carabinieri, ha dato vita a un inseguimento durato alcuni chilometri e ha concluso la corsa scontrandosi con un’altra auto prima di darsi alla fuga a piedi: sull’autovettura, però, ha abbandonato il suo ‘tesoretto’, fatto di panetti di droga e denaro contante. Sono in corso le ricerche del conducente dell’auto intercettata nella serata di ieri dai carabinieri sulla Provinciale 12 all’altezza di Inveruno: intorno alle 20, infatti, l’autoradio della radiomobile dei carabinieri di Legnano ha incrociato un’autovettura sulla direttrice che mette in comunicazione Legnano e Inveruno. All’alt dei carabinieri, però, il conducente dell’auto ha pensato bene di darsi alla fuga, dando il via a un inseguimento durato alcuni chilometri. La fuga dell’uomo si è conclusa quando la sua autovettura ha urtato un’altra auto nel corso dell’inseguimento: a quel punto l’uomo non si è curato di quanto avrebbe lasciato sull’auto e si è allontanato dal luogo dell’incidente di corsa, facendo perdere le sue tracce. Ilgiorno.it - Inveruno, non si ferma all'alt e provoca un incidente: in auto aveva 2 kg di hascisc e 13mila euro Leggi su Ilgiorno.it (Milano) – Non si èto all’alt dei carabinieri, ha dato vita a un inseguimento durato alcuni chilometri e ha concluso la corsa scontrandosi con un’altraprima di darsi alla fuga a piedi: sull’vettura, però, ha abbandonato il suo ‘tesoretto’, fatto di panetti di droga e denaro contante. Sono in corso le ricerche del conducente dell’intercettata nella serata di ieri dai carabinieri sulla Provinciale 12 all’altezza di: intorno alle 20, infatti, l’radio della radiomobile dei carabinieri di Legnano ha incrociato un’vettura sulla direttrice che mette in comunicazione Legnano e. All’alt dei carabinieri, però, il conducente dell’ha pensato bene di darsi alla fuga, dando il via a un inseguimento durato alcuni chilometri. La fuga dell’uomo si è conclusa quando la suavettura ha urtato un’altranel corso dell’inseguimento: a quel punto l’uomo non si è curato di quanto avrebbe lasciato sull’e si è allontanato dal luogo dell’di corsa, facendo perdere le sue tracce.

Potrebbe interessarti anche:

Inveruno - sequestra un commerciante d’auto per rubargli 7mila euro e il veicolo : liberato dai carabinieri in via Cassinis a Milano

Inveruno (Milano), 6 febbraio 2025 – Contatta un venditore d’auto dicendogli che è interessato ad acquistare un veicolo, in realtà è una trappola dentro cui finisce un commerciante romeno di 34 ...

Soccorre un’auto con il suo carro attrezzi - ma viene travolto : è morto Michele Dibiase

Michele Dibiase è morto dopo essere stato travolto da un'auto a Morimondo (Milano). Il 56enne stava soccorrendo un automobilista con il suo carro attrezzi, quando un'altra vettura lo ha ...

Danneggia un'auto parcheggiata a scappa : trovato in pochi minuti

Nell'arco di pochi minuti è stato trovato il responsabile del danneggiamento. Il fatto è avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 23 gennaio, quando l’ufficio di polizia giudiziaria di Cameri ...

Inveruno, non si ferma all'alt e provoca un incidente: in auto aveva 2 kg di hascisc e 13mila euro. Don Marco Zappa lascia il posto da parroco a Inveruno, era stato scoperto a cercare incontri su siti gay. Il Filo della solidarietà che unisce Inveruno all'Ucraina. Coppa Lombardia – Rigori fatali per la Valceresio, l’Accademia Inveruno avanza ai quarti: 5-3 (dcr). Bracconaggio scatenato in Lombardia. Maltempo a Milano, fulmine colpisce una cabina elettrica: danni agli impianti della metro M2. Ne parlano su altre fonti

(Lo rende noto msn.com:) Inveruno, non si ferma all'alt e provoca un incidente: in auto aveva 2 kg di hascisc e 13mila euro - Inseguito dai carabinieri, si scontra con un’altra auto il cui conducente rimane ferito. Poi abbandona il mezzo e si dà alla fuga a piedi, abbandonando droga e denaro: ricerche in corso ...

(Lo segnala virgilio.it:) Don Marco Zappa lascia il posto da parroco a Inveruno, era stato scoperto a cercare incontri su siti gay - Dopo le voci sulla sua presenza su siti d'incontro gay, il parroco di Inveruno Don Marco Zappa lascia il suo posto ...

(Come riferisce ilgiorno.it:) Inveruno, don Marco Zappa dà le dimissioni: “Basta, non ce la faccio più”. Il ‘chiacchiericcio’ e il passo indietro: “Nessun reato" - Inveruno (Milano), 6 aprile 2025 ... Resterà comunque prete. Si è ritirato in maniera segreta ma non ha commesso alcun reato né ha violato norme canoniche. Si tratta di una situazione ...