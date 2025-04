Calcio | Weekend di Partite per Serie D e Prima Categoria

Weekend in campo le squadre di Serie D e Prima Categoria. Serie D. Domani alle 15: Ancona-Notaresco: Bassetti di Lucca; Avezzano-Fossombrone: Sacco di Novara; Termoli-Fermana: Giallorenzo di Sulmona; Castelfidardo-Roma City: Sarcina di Barletta; Chieti-Recanatese: Scicolone di San Dona; Isernia-L'Aquila: Valentini di Brindisi; Teramo-Samb: Giordani di Aprilia; Sora-Civitanovese: Graziano di Rossano; V. Senigallia-A. Ascoli: Merlino di Pontedera. Classifica: Samb 66; Teramo 59; Chieti (-1) 52; L'Aquila 50; Fossombrone 45; Ancona 43; A. Ascoli 40; V. Senigallia, Castelfidardo 38; Avezzano 37; Recanatese 36; Sora 34; Termoli 33; Isernia, Notaresco 31; Roma City, Civitanovese 30; Fermana (-2) 26. Prima Categoria. La 13ª giornata di ritorno. Oggi alle 16: Argignano-Elite Tolentino: D'Addario di Pesaro; Belfortese-Real Elpidiense: Vallesi di Macerata; Borgo Mogliano-Montecosaro (ore 14.

