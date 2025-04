Il Roan di Rimini festeggia la Giornata del Mare con le visite degli studenti sui mezzi navali

Giornata del Mare e della cultura marinara, il Reparto Operativo Aeronavale di Rimini ha partecipato ad una serie di iniziative volte a promuovere e diffondere, soprattutto tra le nuove generazioni, la consapevolezza e l'importanza della salvaguardia del patrimonio marino.

Il Roan di Rimini festeggia la Giornata del Mare con le visite degli studenti sui mezzi navali. GDF ROAN Rimini: il Prefetto riceve in visita il Comandante Colonnello Emiliano Rampini. Una vita nelle Fiamme Gialle, Giovanni Ruzzier festeggia i suoi 90 anni coi militari del Reparto Aeronavale. Ne parlano su altre fonti