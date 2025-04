Lanazione.it - Sfide di alto livello all’Alpe della Luna Trail

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 12 aprile 2025 –diCi saranno grandi nomi al viaterza edizione dell’Alpe. Domenica prossima a Badia Tedalda (AR) si presenteranno alcuni dei bigspecialità a confermarisonanza che in sole due stagioni la prova toscana ha riscosso. Sul percorso principale, di 52 km per 3.300 metri di distornano il secondo e il quinto dello scorso anno, rispettivamente Alessio Donati (terzo al Valdambra Plus Ultra2024) e Massimo Delli Zotti, 7° a marzo all’Ultrabericusma attenzione anche a Domenico Di Lieto e Mauro Massimi, quest’ultimo secondoRonda Ghibellina Plus. Fra le donne si ripropone il duello dell’ultima edizione tra la kazaka Olga Lepyokhina e la rumena Oana Alina Zanfir. Nel percorso da 27 km per 1.