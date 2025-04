Nicolò 94 anni muore dopo tre mesi di ospedale E’ stato brutalmente picchiato dal suo badante 32 anni Ora l’uomo è accusato di omicidio volontario L’episodio a Roma

Nicolò Caronia, 94 anni, ex poliziotto, è morto dopo una lunga agonia in ospedale, durata tre mesi. La sua scomparsa, avvenuta in silenzio per molti, è invece rimasta ben presente nella memoria della sua famiglia e nelle indagini dei carabinieri e della procura di Roma. La vicenda, che risale all’estate scorsa, ha preso una svolta definitiva: l’uomo che lo assisteva, un cittadino dello Sri Lanka di 32 anni, è oggi formalmente accusato di omicidio volontario.Dal tentato omicidio all’accusa più graveLe indagini erano partite nel giugno del 2024, dopo che l’anziano era stato trovato gravemente ferito all’interno del proprio appartamento nel quartiere Portuense. Il decesso di Caronia, avvenuto il 27 agosto, ha portato a un aggravamento dell’imputazione: il reato inizialmente ipotizzato – tentato omicidio – è stato modificato in omicidio volontario. Dayitalianews.com - Nicolò, 94 anni, muore dopo tre mesi di ospedale. E’ stato brutalmente picchiato dal suo badante, 32 anni. Ora l’uomo è accusato di omicidio volontario. L’episodio a Roma Leggi su Dayitalianews.com Caronia, 94, ex poliziotto, è mortouna lunga agonia in, durata tre. La sua scomparsa, avvenuta in silenzio per molti, è invece rimasta ben presente nella memoria della sua famiglia e nelle indagini dei carabinieri e della procura di. La vicenda, che risale all’estate scorsa, ha preso una svolta definitiva:che lo assisteva, un cittadino dello Sri Lanka di 32, è oggi formalmentedi.Dal tentatoall’accusa più graveLe indagini erano partite nel giugno del 2024,che l’anziano eratrovato gravemente ferito all’interno del proprio appartamento nel quartiere Portuense. Il decesso di Caronia, avvenuto il 27 agosto, ha portato a un aggravamento dell’imputazione: il reato inizialmente ipotizzato – tentato– èmodificato in

