Monte San Savino la terza edizione della Fiera del Volontariato

Monte San Savino è lieto di annunciare la terza edizione della Fiera del Volontariato, che si terrà domenica 13 aprile 2025 nel cuore del centro storico. L’evento nasce con l’intento di far conoscere e promuovere tutte le attività virtuose e solidali portate avanti dalle tante realtà associative del territorio savinese. Una giornata ricca di iniziative, pensata per coinvolgere tutta la cittadinanza: dalla promozione delle eccellenze locali all’animazione culturale, fino ai momenti di condivisione e partecipazione. Le aree espositive Piazza Gamurrini ospiterà i banchi informativi e le attività delle associazioni del Comune di Monte San Savino. Le vie del centro storico saranno animate da un vivace mercato, con prodotti tipici gastronomici, dolciumi, artigianato locale, lo street food e il mercato agricolo. Lanazione.it - Monte San Savino, la terza edizione della Fiera del Volontariato Leggi su Lanazione.it Arezzo, 12 aprile 2025 – Il Comune diSanè lieto di annunciare ladel, che si terrà domenica 13 aprile 2025 nel cuore del centro storico. L’evento nasce con l’intento di far conoscere e promuovere tutte le attività virtuose e solidali portate avanti dalle tante realtà associative del territorio savinese. Una giornata ricca di iniziative, pensata per coinvolgere tutta la cittadinanza: dalla promozione delle eccellenze locali all’animazione culturale, fino ai momenti di condivisione e partecipazione. Le aree espositive Piazza Gamurrini ospiterà i banchi informativi e le attività delle associazioni del Comune diSan. Le vie del centro storico saranno animate da un vivace mercato, con prodotti tipici gastronomici, dolciumi, artigianato locale, lo street food e il mercato agricolo.

