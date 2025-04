Catania sequestrati 800 kg di latticini e yogurt destinati a una mensa scolastica | non erano commestibili

erano trasportati in un frigorifero rotto ed erano diretti verso una scuola elementare di Caltagirone Tgcom24.mediaset.it - Catania, sequestrati 800 kg di latticini e yogurt destinati a una mensa scolastica: non erano commestibili Leggi su Tgcom24.mediaset.it I prodottitrasportati in un frigorifero rotto eddiretti verso una scuola elementare di Caltagirone

Catania, sequestrati 800 kg di latticini e yogurt destinati a una mensa scolastica: non erano commestibili.

