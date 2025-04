Ligue 1 domina il Lens ma vince il Reims Nell’anticipo della 29a giornata non bastano 37 tiri ai padroni di casa

Ligue 1, domina il Lens ma vince il Reims. Nell'anticipo della 29a giornata non bastano 37 tiri ai padroni di casa Una partita a senso unico, ma con il risultato più che inaspettato. Lens Reims, anticipo della 29a giornata di Ligue 1, si chiude 0-2 per gli ospiti nonostante un dominio incontrastato della formazione giallorossa.

