Napoli, Conte rilancia: "Serve più mentalità, ora basta errori nei finali"

: “più, oranei”">Antoniosuona la carica. Dopo il pareggio di Bologna, lunedì sera al “Maradona” contro l’Empoli sarà vietato sbagliare. Come raccontato da Auriemma su Tuttosport, il tecnico azzurro vuole raddrizzare la corsa delpuntando tutto su intensità, attenzione e, soprattutto, su unavincente, che nelle ultime uscite è sembrata smarrita.Non sarà semplice: contro l’Empoli mancheranno tre titolarissimi. Agli squalificati Di Lorenzo e Anguissa si è aggiunto l’infortunio di Alessandro Buongiorno, fermato da una tendinopatia all’adduttore destro che lo terrà fuori almeno tre settimane. Come sottolinea Tuttosport,si affiderà a Juan Jesus in difesa, a Mazzocchi sulla destra e a Gilmour a centrocampo per rimpiazzare gli assenti.