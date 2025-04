Lo schermidore paralimpico Matteo Betti medaglia d' argento nel fioretto alla Paralimpiadi di Parigi 2024 incontrerà gli studenti dell' Istituto Buonarroti-Fossombroni

della quarta edizione del progetto di educazione civico-sportiva "Io ti rispetto". Lo schermidore paralimpico Matteo Betti, medaglia d'argento nel fioretto alla Paralimpiadi di Parigi 2024, incontrerà gli studenti dell'Istituto "Buonarroti-Fossombroni". L'incontro si terrà presso l'Aula Magna di Piazza della Badia. Lanazione.it - Lo schermidore paralimpico Matteo Betti, medaglia d'argento nel fioretto alla Paralimpiadi di Parigi 2024, incontrerà gli studenti dell'Istituto "Buonarroti-Fossombroni" Leggi su Lanazione.it Arezzo, 12 aprile 2025 – Lunedì 14 aprile, a partire dalle ore 11, si svolgerà il primo incontroa quarta edizione del progetto di educazione civico-sportiva "Io ti rispetto". Lod'neldigli". L'incontro si terrà presso l'Aula Magna di Piazzaa Badia.

Potrebbe interessarti anche:

"Sport e inclusione - calcio paralimpico e sperimentale" - la manifestazione nel mese delle malattie rare

"Lo sport unisce e supera ogni barriera", ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale del FVG, Mauro Bordin, intervenuto all’evento "Sport e Inclusione, calcio paralimpico e sperimentale", ...

Universiadi Invernali 2025 - fantastico podio per lo sci alpino paralimpico : oro per Vozza-Sabidussi

Torino, 16 gennaio 2025 – Arriva una splendida medaglia d’oro alle Universiadi Invernali Torino 2025 dall’Italia Paralimpica di Sci Alpino. Martina Vozza e la sua guida Ylenia Sabidussi conquistano ...

Coppa del Mondo di Sci Paralimpico - Bertagnolli conquista uno splendido oro nello Slalom

Feldberg, 24 gennaio 2025 – Una grande seconda giornata in Coppa del Mondo per l’Italia dello Sci Paralimpico, a Feldberg, in Germania. Gli Azzurri hanno conquistato uno splendido oro nello Slalom ...

Una gara di solidarietà per Matteo: allo schermidore paralimpico di Spinea serve aiuto econimico. Paralimpiadi, Matteo Betti da Siena medaglia d'argento nel fioretto. Paralimpiadi, il senese Matteo Betti vince la medaglia d’argento nel fioretto individuale. Ambasciatori Paralimpici: Matteo Betti. Blog | Matteo Betti, la vittoria più bella del campione paralimpico di scherma. Storie di sport paralimpico: Matteo Betti e il CT nazionale di spada Francesco Martinelli. Ne parlano su altre fonti

(Il quotidiano teletruria.it ha riportato che:) Al via la quarta edizione di “Io ti rispetto” - Lunedì 14 aprile, a partire dalle 11, si svolgerà il primo incontro della quarta edizione del progetto di educazione civico-sportiva “Io ti rispetto”. Lo schermidore paralimpico Matteo Betti, medaglia ...

(L’agenzia ilcittadinoonline.it ha pubblicato che:) Matteo Betti incontra i giovani: sport, inclusione e sana alimentazione - SIENA. Dopo il rinvio per maltempo, è tutto pronto per l’incontro con Matteo Betti, schermidore senese e campione paralimpico, medaglia d’argento a Venerdì 11 aprile alle ore 17 al Carrefour Store in ...

(L’agenzia sienafree.it ha pubblicato che:) Matteo Betti, incontro con i giovani: sport, inclusione e sana alimentazione - Venerdì 11 aprile al Carrefour Store in piazza Maestri del Lavoro a Siena incontro con i giovani del campione paralimpico Matteo Betti ...