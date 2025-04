Hokkaido Bologna sfida Kema Asola Remedello | obiettivo playoff serie B volley

Hokkaido torna tra le mura amiche del PalaSavena, dove arriva la Kema Asola Remedello. L'inizio gara è previsto per le 21 e i rossoblù di coach Francesco Guarnieri sono chiamati a vincere per mantenersi al terzo posto, a pari punti con la seconda Villadoro a una settimana dallo scontro diretto con i modenesi destinato a chiarire se Bologna sarà in corsa fino alla fine per i playoff del campionato di serie B maschile di volley. Rush finale, per Bologna, fa rima con tour de force: sulla carta la ventiseiesima giornata sarà turno interlocutorio. La Hokkaido è favorita sulla quartultima Asola, stesso discorso per Villadoro, di scena a Grassobbio sul campo del fanalino di coda. Ma Bologna ha mezza squadra impegnata sul doppio fronte prima squadra Under 19, con la Final Four regionale in programma il 25 aprile: il giorno prima dello scontro diretto casalingo con Scanzorosciate e due giorni dopo quello di Modena con Villadoro, dato che a complicare il tutto c'è pure il fatto che lo scontro diretto con Villadoro andrà in scena durante la settimana.

