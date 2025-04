WWE | Charlotte Flair come Kevin Owens ripresa dai fan mentre attacca Tiffany Stratton nel parcheggio

Charlotte Flair e Tiffany Stratton e ci sono state un paio di novità questa notte a SmackDown a partire da qualcosa accaduto prima della puntata. Sui social infatti in breve tempo è andata virale una clip ripresa dai fan che si apprestavano ad entrare in arena, un video di alcuni secondi in cui la Flair ha attaccato la campionessa al suo arrivo in arena. Tempestivo intervento della sicurezza, ma sicuramente qualche danno fisico e morale inflitto alla Stratton che nella puntata di SmackDown ha poi dovuto affrontare Roxanne Perez.Charlotte JUST ATTACKED Tiffany Stratton #SmackDown pic.twitter.com/4Dy8f1agUO— STEEZ (@MUDB0YEZI) April 11, 2025Le sanzioni non bastanoNel corso della puntata di SmackDown Joe Tessitore al tavolo di commento ha comunicato che nei confronti della Flair e Tiffany Stratton è stato preso un provvedimento disciplinare, non solo per le azioni di Charlotte nel pre-SmackDown, ma anche per il confronto sul ring della scorsa settimana in cui hanno superato il limite. Zonawrestling.net - WWE: Charlotte Flair come Kevin Owens, ripresa dai fan mentre attacca Tiffany Stratton nel parcheggio Leggi su Zonawrestling.net Dopo le polemiche della scorsa settimana per un promo andato completamente fuori copione, ci si attendeva dei risvolti nel feud trae ci sono state un paio di novità questa notte a SmackDown a partire da qualcosa accaduto prima della puntata. Sui social infatti in breve tempo è andata virale una clipdai fan che si apprestavano ad entrare in arena, un video di alcuni secondi in cui lahato la campionessa al suo arrivo in arena. Tempestivo intervento della sicurezza, ma sicuramente qualche danno fisico e morale inflitto allache nella puntata di SmackDown ha poi dovuto affrontare Roxanne Perez.JUST ATTACKED#SmackDown pic.twitter.com/4Dy8f1agUO— STEEZ (@MUDB0YEZI) April 11, 2025Le sanzioni non bastanoNel corso della puntata di SmackDown Joe Tessitore al tavolo di commento ha comunicato che nei confronti dellaè stato preso un provvedimento disciplinare, non solo per le azioni dinel pre-SmackDown, ma anche per il confronto sul ring della scorsa settimana in cui hanno superato il limite.

