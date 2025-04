Triste è il destino dei lettori di Joyce

Ilfoglio.it - Triste è il destino dei lettori di Joyce Leggi su Ilfoglio.it Attraverso una stradina nel centro di Dublino e mi sento osservato: incombono sui miei passi i faccioni di Leopold Bloom, protagonista dell’Ulisse, e di Buck Mulligan, primo personaggio del romanzo. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Potrebbe interessarti anche:

Il triste destino della devozione - nella nostra epoca egocentrica

Nel Medioevo e nell’Età Moderna era piuttosto comune, fra i nobiluomini e le nobildonne, disporre di una pala d’altare in miniatura, da portare con sé nei viaggi – sovente interminabili – così da ...

Dalla strada alla tv : la cagnolina Aurora salvata da un triste destino ospite a “Striscia la notizia”

L’avevano abbandonata insieme alle sue sorelline in mezzo alla strada ed è stata recuperata, salvata da morte certa, da “Oasi Ohana”, l’organizzazione no-profit di Santa Margherita di Belice che si ...

Mister Movie | La teoria di Shrek 5 rivela il triste destino di Shrek e degli altri figli di Fiona

L’attesa per Shrek 5 continua a crescere, e con essa le speculazioni dei fan sulla trama del nuovo capitolo della celebre saga DreamWorks. Una teoria, in particolare, ha attirato l’attenzione del ...

Dublino dimentica Joyce. Il triste destino della casa di "I morti", tra occupazioni e speculazione (di A. Marrocco). Ne parlano su altre fonti

(Come riferisce ilfoglio.it:) Triste è il destino dei lettori di Joyce - Se l'autore di Ulysses risorgesse, probabilmente riderebbe, scoprendo che oggi Dublino non solo si fa vanto delle opere in cui lui l'aveva denigrata come "paradigma della paralisi", ma che, addirittur ...

(Secondo quanto riportato da huffingtonpost.it:) Dublino dimentica Joyce. Il triste destino della casa di "I morti", tra occupazioni e speculazione - La casa di Usher’s Island che ispirò l’ultimo racconto di "Gente di Dublino" è oggi occupata da un gruppo vicino a posizioni anti-migranti. Da anni ...