Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2025 ore 09 | 40

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaapriamo con un incidente sulla Pontina che crea coda in direzionetra Spinaceto e il raccordo anulare andiamo proprio sul Raccordo Anulare a circone qui è regolare ad eccezione di qualche rallentamento per traffico in carreggiata esterna altezza Ardeatina Cambiamo argomento e passiamo agli eventi a Ladispoli al via oggi la seconda giornata della 72esima sagra del carciofo in stand sono aperti già dalle 9 di questa mattina e lo saranno fino a tarda serata l'evento te domani domenica 13 aprile con un'esibizione pirotecnica in programma per le 23:30 per permettere lo svolgimento della sagra sono attive modifiche allasu numerose strade del centro cittadino la cui divieti di transito e sosta in via Ancona via Odescalchi viale Italia via Duca degli Abruzzi Piazza Rossellini e altre strade limitrofe chiudiamo con una notizia per i pendolari proseguono anche durante questo weekend potenziamento infrastrutturale per la realizzazione della nuova fermata di Pigneto alcuni treni delle linee Orte Fiumicino ViterboPisa possono subire cancelni variazioni o limitazioni di percorso per il della rene OrteFiumicino è garantito il servizio sostitutivo con la metropolitana ditra le stazioni diTiburtina eOstiense tutti i dettagli sono consultabili sul nostro portale e la nostra nuova per smartphone da Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento