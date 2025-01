Lanazione.it - Motti scatenato. Capocannoniere del girone D

Ripresa la marcia, 67 giorni dopo l’ultimo successo in trasferta, il Tau Altopascio esagera sul sintetico di Budrio, nei pressi di Bologna, contro il malcapitato San Marino, sepolto da cinque reti, con un totale punteggio di 9-1 tra andata (finì 4-1) e ritorno che sancisce una netta superiorità rispetto ai titani. E’ il blitz esterno più largo in queste tre stagioni in serie D per gli amaranto che avevano vinto un paio di volte 4-0 e quindi eguagliano, come vittoria più ampia, il 5-0 rifilato all’Arezzo che poi vinse il campionato, nel primo campionato nel Nazionale Dilettanti. Ma lì si giocava a Ghivizzano e per il calendario era il Tau in casa. I numeri fotografano bene la situazione. Quarta vittoria lontano da Altopascio, la 12ª in totale e la formazione di mister Venturi che tiene il passo delle due big, Forlì e Ravenna, ma anche della Pistoiese che aveva castigato Meucci e compagni prima della sosta.