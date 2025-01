Mistermovie.it - Mister Movie | Spiegazione del finale del film Mothers’ Instinct

Leggi su Mistermovie.it

Mother’s, thriller diretto da Benoît Delhomme, ha lasciato il pubblico a bocca aperta con unsconvolgente che stravolge tutto ciò che sembrava essere già chiaro.IlShock di Mother’s: Un Colpo di Scena da Non Crederciclass="wp-block-heading">Nonostante le recensioni miste e un incasso non entusiasmante, ilha riscosso un certo successo per la sua intensità emotiva e il suo colpo di scena. Interpretato da Anne Hathaway e Jessica Chastain, ilè ora disponibile in streaming su Prime Video, e la sua trama intricata mantiene gli spettatori incollati fino all’ultimo secondo.La trama di Mother’s: Un’amicizia che crolla dopo una tragediaAmbientato nell’America degli anni ’60, ilracconta la storia di due madri, Celine (Hathaway) e Alice (Chastain), che sembrano avere una vita perfetta fino a quando un tragico incidente cambia tutto.