Ilgiorno.it - Incendi nei boschi di Teglio. Arrestato un cinquantenne

(Sondrio)Dal versante retico a quello orobico, sempre però accompagnato dai suoi accendini. Deve avere pensato che continuare ad appiccare fuoco nella zona difosse ormai troppo rischioso e per proseguire nella propria malsana attività si è dunque spostato sulla montagna di fronte, ma è stato proprio lì, a Castello dell’Acqua, che quello che era già stato ribattezzato "il piromane di Capodanno" domenica pomeriggio è stato fermato, peraltro dopo aver innescato dueanche neidella zona. Fortuna vuole che più persone – sia privati cittadini che personale dell’antvo della Comunità montana – abbiano segnalato la presenza sospetta di un uomo che si è poi rivelato essere l’autore sia di quei principi dio che dei roghi – otto in tutto, ma i tentativi sono stati molti di più, circa una ventina – che ahanno mandato in fumo più di due ettari di terreno boscato, uno dei quali nella zona della Pineta.