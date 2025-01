Il tentato femminicidio al Lidl di Seriate | L’aggressore preso a sassate e ombrellate così l’abbiamo fermato

Leggi su Open.online

Daniel Manda voleva uccidere sua moglie Daniela. Per questo si è presentato nel parcheggio deldicon un coltello di ceramica. L’ha colpita 14 volte. Ma la donna è stata salvata dall’intervento degli altri clienti del discount. «C’erano un sacco di persone, qualcuna faceva foto e video e ho detto: aiutiamola non possiamo solo guardare. Ho visto dei sassi e ho incitato a lanciarglieli addosso», racconta oggi al Corriere della Sera Alexandra Alina, romena come la vittima e. A intervenire anche una guardia scelta dell’Esercito di stanza a Orio al Serio e fuori servizio. Nicola Rea ha respinto«a».Un giorno movimentatoQuello di ieri era il primo giorno di lavoro di Alexandra come cassiera nel supermercato. «È stato movimentato», dice oggi al Corriere della Sera.