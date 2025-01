Lanazione.it - Il Perugia dice addio al piccolo tifoso. “Sei diventato un angelo, resterai nei nostri cuori”

, 7 gennaio 2025 – Unè volato in cielo: ilDaniele, 13 anni, strappato alla vita dalla malattia, è stato ricordato con grande commozione dalcalcio. “Avremmo tanto voluto dedicare la vittoria ai familiari e alla memoria di Daniele, non ci siamo riusciti”, ha dichiarato il centrocampista Luca Di Maggio, dopo la partita con la Spal finita in pareggio. Una dichiarazione arrivata dal cuore e non di circostanza, perché nella vicenda delDaniele,e ilhanno avuto un ruolo di grande rilievo. Il ragazzo era ricoverato nel reparto di oncoepatologia pediatrica dell’Ospedale di Santa Maria della Misericordia, centro all’avanguardia in Italia, lo stesso che ospitava Andrea Fortunato, il difensore della Juventus stroncato da una leucemia nell’aprile del 1995.