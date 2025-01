Dilei.it - Idratazione, perché fare attenzione anche in inverno e quale frutta preferire

Volete un consiglio per la remise en forme dopo gli stravizi delle feste di fine anno? Semplice. Come bere un bicchier d’acqua. Non fate mai mancare questo prezioso liquido.e soprattutto considerando che si tratta di un “detox” naturale.Ricordate che mediamente per il 60% siamo fatti di acqua. in questo periodo di “ripresa” non dimentichiamo che l’acqua è un detox naturale, da non sottovalutare per la sua utilità. Durante le festività natalizie si rischia infatti di esagerare con l’introito calorico, con conseguente aumento di peso che non è dovuto solo alla maggiore quantità di cibo che si assume maall’abitudine di consumare alimenti molto calorici trascurando invecee verdura. Il che significa alla fine che abbiamo bisogno d’acqua.Come accorgerci che siamo “asciutti”Per funzionare bene, a livello fisico e mentale, mediamente avremmo bisogno almeno di circa otto bicchieri al giorno.