I consigli del "Guardian" che rosica ancora per la vittoria di Trump: indossate colori audaci

Peggio degli elenchi di buoni propositi per l'anno appena cominciato, ci sono soltanto gli aruspici catastrofisti. Il quotidiano britannico, che dopo ladi Donaldha offerto ai dipendenti consulenza psicologica e ha abbandonato Twitter perché «piattaforma tossica», ora dàdi stile per affrontare, cito, un 2025 spaventoso. Urge un guardaroba intrepido. Non solo l'abito fa il monaco, ma, a quanto pare, gli può anche dare il coraggio. Il kit di sopravvivenza comprende: un tailleur o una giacca sartoriale con le spalle larghe, così da avere la schiena dritta, tenere la testa alta, su il mento e il morale. Un paio di stivali comodi ma con il taccazzo, per guadagnare in altezza e autorevolezza. Meglio evitare ineutri,a la fashion editor Jess Cartner-Morley, perché è il momento di distinguersi.