.com - “Free Cecilia Sala”, giornalisti riuniti nel sit-in silenzioso a Roma

Leggi su .com

Con un’iniziativa pacifica, l’Ordine deidel Lazio e Associazione Stampana si sonoa Piazza dei Santi Apostoli per esprimere solidarietà e vicinanza alla reporter, arrestata in Iran il 19 dicembre scorso, rispettando la richiesta della famiglia di mantenere il silenzio stampa. I partecipanti hanno sottolineato l’importanza di bilanciare la riservatezza con il diritto di milioni di cittadini a manifestare il loro sostegno, in un evento ispirato dalle parole del presidente Mattarella, che nel discorso di fine anno aveva reclamato la liberazione die difeso la libertà di stampa., presidio per chiedere la liberazioneLa manifestazione si è svolta nella mattinata del 7 gennaio a, in una delle piazze simboliche del centro storico, con un’atmosfera sobria e composta.