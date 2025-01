Ilgiorno.it - Fondi per ripristinare i sentieri all’Alpigia e in località Sorboggia

Leggi su Ilgiorno.it

La Comunità montana della Valchiavenna stanziaper la sistemazione deia Piuro e Samolaco: come previsto dall’accordo di programma per la gestione associata della retestica, firmato da tutti i comuni della valle del Mera, ha infatti deliberato, al termine della giunta di fine anno, per i comuni di Piuro e Samolaco, un contributo straordinario di 21mila euro da investire in lavori inerenti la tenuta dei. L’articolo 7 dell’accordo, infatti, prevede che "in caso di interventi urgenti di manutenzione straordinaria (crolli di muri, caduta massi, rifacimento ponticelli, calamità.) dei(inseriti in uno specifico elenco) che per la loro entità non possono rientrare nei finanziamenti dell’accordo di programma, la Comunità montana, su richiesta del comune interessato, potrà contribuire fino al 70% dei costi dell’intervento comunale per progetti il cui costo massimo non potrà superare la somma di 15mila euro".