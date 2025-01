Movieplayer.it - David Fincher ha detto no a Ventimila leghe sotto i mari dopo le critiche di Disney: "Ma Verne l'avete letto?"

Leggi su Movieplayer.it

Il regista voleva realizzare una versione del classico didisgustosa, cool, umida e steampunk, masi è opposta. Tra i tanti progetti diche non hanno mai visto la luce figura anche un adattamento del classico di Jules, per cui il regista aveva grandi progetti abortitiledirispetto alla sua ambiziosa visione. Una prima versione del viaggio dinegli oceani era stata portata in vita dallanel 1954 in un film con James Mason e Kirk Douglas diretto da Richard Fleischer seguita, nel 1997, da una miniserie della ABC con Michael Caine e Patrick Dempsey che raccontava la storia di un gruppo di scienziati .