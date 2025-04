Per i farmaci servono le Data Matrix come funziona il nuovo sistema

farmaci, tra i più utilizzati dagli italiani, sparissero dalle farmacie per un problema con le confezioni. L’Italia non aveva recepito una normativa europea e questo rischiava di rendere inutilizzabili i bollini farmaceutici.Con il nuovo decreto, si avvia un processo di transizione al nuovo sistema, quello delle Data Matrix, che sarà unificato per tutta Europa e garantirà protezione contro la contraffazione dei farmaci. Le nuove norme avranno effetto da subito, ma non ci saranno sanzioni prima del 2027.Cosa dice il nuovo decreto sui farmaciIl decreto ministeriale approvato il 6 marzo ma pubblicato in Gazzetta Ufficiale soltanto il 10 aprile, ha recepito la normativa europea sulla contraffazione dei farmaci del 2016. Quifinanza.it - Per i farmaci servono le Data Matrix, come funziona il nuovo sistema Leggi su Quifinanza.it È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con cui il ministero della Salute ha impedito che decine di, tra i più utilizzati dagli italiani, sparissero dallee per un problema con le confezioni. L’Italia non aveva recepito una normativa europea e questo rischiava di rendere inutilizzabili i bollini farmaceutici.Con ildecreto, si avvia un processo di transizione al, quello delle, che sarà unificato per tutta Europa e garantirà protezione contro la contraffazione dei. Le nuove norme avranno effetto da subito, ma non ci saranno sanzioni prima del 2027.Cosa dice ildecreto suiIl decreto ministeriale approvato il 6 marzo ma pubblicato in Gazzetta Ufficiale soltanto il 10 aprile, ha recepito la normativa europea sulla contraffazione deidel 2016.

L'Italia dovrà aderire al progetto di serializzazione entro febbraio 2025. Datamatrix, le incombenze delle farmacie: tutto quello che si sa, che non si sa e che andrà capito. Ne parlano su altre fonti

