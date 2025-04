Ilaria Sula non solo la madre | chi c’era col killer retroscena clamoroso

A due settimane dall'omicidio di Ilaria Sula, la 22enne ternana trovata morta in una valigia gettata in un dirupo a Capranica Prenestina, gli inquirenti stanno ricostruendo un quadro sempre più agghiacciante. Il principale indagato è Mark Samson, 23 anni, ex fidanzato e omicida reo confesso, che ha raccontato agli inquirenti di aver agito in un momento di squilibrio psicologico. Ma le contraddizioni nella sua versione e il sospetto di coinvolgimenti esterni gettano ulteriori ombre su un caso già intricato e carico di dolore. Mark Samson e l'incredibile lettera dal carcere Dal carcere, Mark ha scritto una lettera di scuse ai genitori di Ilaria: "Scrivo dalla mia cella, dove resterò per svariati anni.

Chiara Ferragni e i femminicidi di Sara Campanella e Ilaria Sula : «Questa canzone dovrebbe essere un inno». Quali versi ha scelto

Chiara Ferragni è intervenuta sui social per dire la sua sui recenti femminicidi di Sara Campanella, uccisa da un collega di università che la perseguitava, e di Ilaria Sula, morta sotto le ...

Femminicidio Ilaria Sula - madre Samson indagata per concorso in occultamento di cadavere

"L'ho aiutato a pulire casa, a cancellare le tracce di tutto quel sangue". La madre di Mark Antony Samson, il 23enne che ha ucciso a coltellate Ilaria Sula (CHI ERA), ha confessato, in un ...

Samson - nuova svolta sui complici : «Aiutato a trasportare il corpo di Ilaria Sula». Non solo la mamma : faro sulla famiglia

Mark Samson non avrebbe agito da solo nell?occultamento del cadavere di Ilaria Sula, la sua ex fidanzata ventiduenne uccisa a coltellate a Roma. Gli investigatori, impegnati nella ricostruzione...

Ilaria Sula, retroscena clamoroso: non solo la madre, chi c'era col killer | .it. Omicidio Ilaria Sula, sotto inchiesta altri familiari di Mark Samson. Omicidio Ilaria Sula, l'ombra di altri familiari di Mark Samson sul delitto. I genitori di Ilaria Sula: «La lettera di Mark Samson? Ha perso solo tempo. Non ci sono scuse».. I genitori di Ilaria Sula: «Non esistono scuse". Il fratello: "Rispettate la volontà delle donne". Ilaria Sula, il corpo portato via in pieno giorno. Il papà: «È stata costretta ad andare in quella casa». Ne parlano su altre fonti

