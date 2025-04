Charlotte Casiraghi bellissima senza trucco alla Fiera del Libro di Parigi

alla Fiera del Libro va per scoprire nuove uscite editoriali, chi per ascoltare dibattiti con scrittori illustri e chi, come noi, per ammirare Charlotte Casiraghi in tutta la sua grazia. Perché quando arriva lei, anche la sobrietà diventa un gesto di stile. E così è stato: nella serata d’apertura del Festival del Libro di Parigi 2025, la figlia di Carolina di Monaco ha stregato tutti con la sua bellezza naturale.Eleganza senza trucco: la lezione di Charlotte Casiraghialla vigilia dell’apertura ufficiale, il Grand Palais di Parigi ha visto sfilare volti noti della cultura e della politica francese. Ma tra tutte le presenze istituzionali, Charlotte Casiraghi ha brillato con la discrezione che la contraddistingue.Nessun make-up studiato, nessuna piega ingessata, nessun effetto scenico. Dilei.it - Charlotte Casiraghi, bellissima senza trucco alla Fiera del Libro di Parigi Leggi su Dilei.it C’è chidelva per scoprire nuove uscite editoriali, chi per ascoltare dibattiti con scrittori illustri e chi, come noi, per ammirarein tutta la sua grazia. Perché quando arriva lei, anche la sobrietà diventa un gesto di stile. E così è stato: nella serata d’apertura del Festival deldi2025, la figlia di Carolina di Monaco ha stregato tutti con la sua bellezza naturale.Eleganza: la lezione divigilia dell’apertura ufficiale, il Grand Palais diha visto sfilare volti noti della cultura e della politica francese. Ma tra tutte le presenze istituzionali,ha brillato con la discrezione che la contraddistingue.Nessun make-up studiato, nessuna piega ingessata, nessun effetto scenico.

