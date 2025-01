Quotidiano.net - Cavi danneggiati nel Baltico, recuperata ancora: appartiene a nave “fantasma” russa

Roma, 7 gennaio 2025 – Passo avanti nelle indagini sui cinquesottomarini tranciati nel Maril 25 dicembre scorso, giorno di Natale. La marina svedese ha annunciato di aver recuperato l'della Eagle S, una petroliera sospettata di appartenere alla "flottae accusata del danneggiamento dei. "L'Hms Belos ha trovato e levato l'e l'ha consegnata alle autorità finlandesi", ha detto Jimmie Adamsson, portavoce della marina svedese, aggiungendo che l'operazione è stata "abbastanza breve". La Svezia ha annunciato venerdì l'invio di unaper aiutare la Finlandia nelle indagini aperte per "sabotaggio aggravato" sulle rotture di. L'è stata sollevata ieri pomeriggio, secondo quanto riferito oggi dalla polizia finlandese. In Finlandia è in corso un'indagine per determinare l'esatta natura dei danni e la precisa sequenza degli eventi.