Ilgiorno.it - Casalpusterlengo, l’impianto di riscaldamento va in tilt. Lezioni da casa per gli studenti della ragioneria Calamandrei

(Lodi), 7 gennaio 2025 –domani, 8 gennaio, a causa dell'impianto diin. I ragazzi dell'Istituto codognese, che quest'anno si sono trasferiti apresso ladel Giovane di via Battisti per dare seguito ai lavori di ristrutturazionesede centrale, dunque faranno lezione dasecondo i normali orari settimanali. Già oggi 7 gennaio all'interno delle classi i termosifoni erano spenti e gli alunni hanno seguito lecon il giubbotto indossato. Domani invece 8 gennaio le auledel Giovane saranno vuote per dare tempo ai tecnici di riparare il guasto e ripristinare la situazione.