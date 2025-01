Quotidiano.net - Antitrust: Riforma Concorrenziale per Rafforzare Produttività e Mobilità Elettrica

I processi di integrazione e rafforzamento del mercato unico vanno orientati anche nella direzione di un rafforzamento delle dinamiche concorrenziali, imprescindibili per sostenere lae la crescita economica incentivando l'efficienza. Lo scrive l'in una proposta dial Parlamento in vista della legge annuale sulla concorrenza. In questo contesto, - scrive l'autorità guidata da Roberto Rustichelli - rilanciare lacostituisce una priorità che può essere raggiunta stimolando gli investimenti in tecnologia, riducendo le barriere all'entrata, migliorando l'efficienza del settore pubblico e del sistema giudiziario, riducendo la complessità normativa, la regolamentazione dei mercati dei beni e dei servizi e del mercato del lavoro. In ballo c'è la crescita: è stato stimato che, alla fine di questo decennio, il livello del Pil italiano potrebbe essere più alto, di un valore compreso tra il 3,5 e l'8 per cento, rispetto a quanto sarebbe stato in assenza delle riforme strutturali volte alla liberalizzazione dei mercati dei servizi tra il 2011 e il 2017.