Animali selvatici per le strade | Caprioli specie in espansione uno spettacolo vederli in città

Non serve più andare in luoghi lontani per incontrare la natura selvatica. Piante e, fino a pochi anni fa insoliti, vivono alle porte delle nostre. È proprio questo uno degli argomenti trattati dal naturalista Francesco Petretti nel suo libro "Lo sguardo invisibile" (Simbiosi- Edizioni Ambiente), presentato il 12 dicembre 2023, a un incontro promosso dal Museo Civico di Storia Naturale e dall’associazione Amici del Museo, nell’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti. Macerata non è da meno in questo e la boscaglia, i fiumi e i prati che la contornano sono ora luoghi graditi aglivenuti all’avanscoperta nel lockdown e diventati abitudinari in questi nuovi spazi. Qualche giorno fa una famiglia disi è fatta fotografare in zona via dei Velini, altri cervidi sono comparsi nel quartiere Vergini e sulla rotonda di Sforzacosta.