Ultime Notizie Roma del 06-01-2025 ore 11 | 10

dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione Golden globes The brutalist e miglior film drammatico Emilia Perez batte Vermiglio Zoe saldana miglior attrice non protagonista per Emilia Perez già Smart ha vinto il Golden Globe come miglior attrice in una serie comica o musicale per la sua interpretazione in ex challengers di guadagnino vince per la colonna sonora Stati Uniti neve e gelo per giudice popolare possibile la più forte nevicata da stato di emergenza voli cancellati un’ondata di neve ghiaccio vento e temperature in picchiata sta bloccando le strade in diverse zone del centro degli Stati Uniti si prevede che la tempesta si nella valle dell’Ohio maltempo dell’epifania Ciclone della befana sul nord Italia e tempo instabile il giorno dell’epifania e Che tempo farà precipitazioni al nord ovest le Alpi dove la neve potrà accadere al di sopra dei 1000 metri pioggia e soltanto sulla Toscana settentrionale le previsioni per la befana controffensiva di Kiev e nella regione rossa di Mosca respinta donbass l’esercito Russo avanza a sud di pokrowce L’Aia esposizione vicino alla centrale nucleare di zaporizhia zainetti non mi ha invitato all’insediamento laRinascente il derby della capitale batte la Lazio 2 a 0 e fa festa Lecce Genoa Torino Parma e Verona Udinese posta di Isa con 30 a 0 Monza KO con il Cagliari 12 Chieri Fiorentina Napoli 0 a 3 Venezia Empoli 11 In collaborazione con Agenzia Italia Stampa