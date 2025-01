Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 06-01-2025 ore 10:10

dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione buona festa dell’epifania si terrà oggi a capo la certificazione della Vittoria elettorale di Donald Trump il presidente uscente Joe biden ha voluto lanciare un appello a non dimenticare né a riscrivere quanto accade 5 anni fa non penso che dovremmo comportarci come se nulla fosse successo ha detto i giornalisti alla Casa Bianca proprietari il tè con durante il l’incontro lampo con la Premiere Giorgia Meloni ha fatto proiettare un documento sui ricorsi contro il voto che portò all’elezione di biden la posizione dell’ esercito ucraino nella regione russa del CUS dove sta lanciando un’offensiva sarà importante nel quadro di eventuali negoziati di pace lo ha affermato il segretario di stato americano Antoni bleeken in Vis Alessio la loro posizione nel calcio è importante ha detto perché certamente un elemento da tenere in considerazione in qualsiasi negoziato che potrà esserci nel corso dell’anno parlando medioriente il segretario se poi detto fiducioso su un accordo per tregua a Gaza con o senza biden alla Casa Bianca il Sottosegretario Alfredo Mantovano sarà oggi è il Coop per lustrare i passi del governo e le trattative a 360° messa in campo compreso il viaggio della Premier Giorgia Meloni nella residenza del prossimo presidente USA Donald Trump per riportare a casa Cecilia sala da 18 giorni in carcere miran Massimo riservo dopo il silenzio stampa chiesto dalla famiglia della giornalista mentre il leader Matteo Renzi critica andare al copasir osserva è il minimo sindacale ma è del tutto insufficiente ad affrontare la complessità del problema visita a sorpresa di Mattarella ieri a Caivano dove artisti la messa di mezzogiorno celebrata da Don patriciello al Parco Verde poi ha fatto un augurio ai bambini e ragazzi perché su di loro ci sono le speranze l’esigenza che tutti avvertiamo ha ricordato il presidente è quella di garantire loro un futuro di crescita di impegno di benessere di cultura e di impegno professionale per la Premiere meloni e la vista di Mattarella è segno tangibile della vicinanza il segno dello Stato dell’ omelia Don patriciello ha ricordato che la sua comunità non ha mai cucinato la testa niente da fare per Vermiglio di Maura delpero ai Golden Globe il premio per il miglior film in lingua non inglese è andato a El Enza Perez che ha trionfato anche nella categoria musical commedia di brutalist invece ha conquistato il globo come miglior film drammatico tra tifoserie Pellegrini con un gran destro porta allain vantaggio sulla Lazio e dopo il derby poi se l’è Ma che Raddoppia dopo un’azione di Bala senza tampone sbaglia pochi passi palla sulla traversa rissa in campo espulso castellanos finisce 2 a 0 il derby della capitale tensione alta era stata registrata prima di inizio della partita sequestrati coltelli Lancia spranghe e bombe carta ad entrambi più strati denunciato un tifoso laziale del gruppo autore delle coreografie fuori dall’olimpico evitato il contatto tra due gruppi di tifosi Intanto il Cagliari la spunta a Monza con il risultato di 1 a 2 Lecce Genova invece si dividono la posta in palio Senza segni In collaborazione con Agenzia Italia Stampa