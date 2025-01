Cityrumors.it - Trump, ancora polemiche: ufficiale la tassa per entrare in città

Leggi su Cityrumors.it

A partire dalla giornata di ieri, chiunque vogliain automobile al centro della metropoli statunitense dovrà pagare unaUnaper accedere al centro cittadino sta dividendo l’opinione pubblica. Il provvedimento, operativo da ieri, impone un pedaggio agli automobilisti che vogliono raggiungere le aree più trafficate della metropoli. Si parla di Stati Uniti e, ovviamente, si parla del presidente Donald, che nel bene o nel male è sempre al centro del dibattito.laperin(Ansa Foto) – Cityrumors.itIn questo caso, è lui stesso a essere contrario. Sì, perché lainteressata è New York. La Grande Mela è la prima negli Stati Uniti ad adottare una misura simile, già in vigore da tempo in altre grandi capitali come Londra, Stoccolma e Singapore.