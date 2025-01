Mister Movie | Wi Ha-joon | dalla disperazione al successo con Squid Game e il futuro da protagonista

Leggi su Mistermovie.it

Quattro anni fa, Wi Ha-, attore sudcoreano, si trovava in un momento di grande incertezza professionale. Non riusciva a ottenere ruoli dae desiderava con forza un cambiamento radicale. Tuttavia, la sua vita stava per prendere una piega inaspettata grazie a, la serie Netflix che sarebbe diventata un fenomeno globale.Il ruolo che ha cambiato la vita di Wi Ha-class="wp-block-heading">Quando Wi sentì parlare per la prima volta di, il dramma distopico che racconta la storia di persone disperate che partecipano a giochi mortali, decise di provare a fare un’audizione. Nonostante fosse in condizioni fisiche precarie, con un’eruzione cutanea sul viso, ottenne il ruolo di Jun-ho, un detective della polizia coraggioso e silenzioso, il cui obiettivo è infiltrarsi nel gioco per scoprire la verità sulla scomparsa del fratello.