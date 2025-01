Lanazione.it - La Spezia, sos medici di famiglia in provincia: “Preferiscono la città”

Sesta Godano (La), 6 gennaio 2025 – I prossimi pensionamenti scatteranno tra poche settimane, a Sesta Godano e Lerici, ma i sostituti sono stati trovati solo in parte. Una situazione sempre più delicata, quella deidina generale, il cui turn over è sempre più complicato. A fare il punto, nel corso dell’ultimo consiglio comunale di Sesta Godano, è stato il direttore generale di Asl5, Paolo Cavagnaro, interpellato dal sindaco anche in relazione al pensionamento, dal prossimo 1° febbraio, del medico didel territorio. SANITA' : PAOLO CAVAGNARO – DG ASL5 “È un problema che purtroppo riguarda tutti i Distretti, non solo il 17 – ha detto Cavagnaro –. Oggettivamente, quando pubblichiamo bandi per zone carenti nei comuni dellae di Sarzana, qualcuno partecipa, mentre se il bando riguarda altri territori, anche comodi come per esempio Castelnuovo Magra e Luni, nessuno si presenta.