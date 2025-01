Ilfattoquotidiano.it - La previsione di Tajani: “2025 anno per la pace in Ucraina, ma non sia una resa. In Medio Oriente possibile un cessate il fuoco”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Credo che ilpossa essere l’dellain, però deve essere unagiusta e non unadell’”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, partecipando a un evento su invito di Banca Centro Lazio a Fiuggi. “Lo stesso discorso vale per il, ma lì la situazione è molto articolata e complicata – ha proseguito – Si può arrivare a un-il-a Gaza, mi auguro che arrivi il prima, ma deve arrivare una situazione diversa anche in Libano, Siria e Iran con realtà multi-etniche, con interessi diversi e aspirazioni di egemonia nell’aria di diversi Paesi”. Ècomunque “lavorare per raggiungere obiettivi che portino quantomeno alla fine del conflitto tra Israele e Hamas, per dar vita poi a uno Stato palestinese che riconosca Israele e sia riconosciuto.