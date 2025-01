Bergamonews.it - Il famoso calendario di Frate Indovino nasceva a Perugia con stampa a Bergamo

Tra le molte ricorrenti novità che ogni Capodanno porta alle pareti delle cucine c’è il cambio del. E ilpiù appeso d’Italia è. Sorridente, bonario e ammiccante – con il disegno del tema di anno in anno trattato – il volto di un Cappuccino, in rigorosa barba bianca d’ordinanza, augura il francescano “Pace e bene”. Un’icona di serenità e letizia, forse dovuta al grande maestro della matita, Severino Baraldi che con un altro artista delle caricature, Alberto Fremura, pittore, scrittore e umorista satirico, hanno firmato numeri da collezione deltaccuino.Lavorare conalla nascita del popolareera ed è sempre stata un’avventura intrigante. L’ho fatto anch’io per anni: dapprima con l’ideatore, Padre Mariangelo da Cerqueto, un personaggio da antologia, che chiuse la sua esperienza con il numero del 2003.