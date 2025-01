Ilfattoquotidiano.it - Golden Globe 2025, l’appello di Sebastian Stan dopo la vittoria: “La nostra ignoranza e i nostri pregiudizi nei confronti della disabilità devono finire”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Tra i premiati aic’èche si è aggiudicato la statuetta al Miglior attore in un film commedia o musicale per “A Different Man“, in cui interpreta un aspirante attore affetto da neurofibromatosi. Il suo discorso di ringraziamento ha commosso i presenti in sala.“La, il nostro disagio e inei. – ha affermato l’attore – Dobbiamo normalizzarla e incoraggiare l’accettazione. Un modo in cui possiamo farlo è continuare a sostenere storie inclusive. Questo non è stato un film facile da realizzare. E nemmeno ‘The Apprentice’ (in cui interpreta l’ascesa di un giovane Donald Trump, ndr), l’altro film a cui ho avuto la fortuna di partecipare e di cui sono orgoglioso. Sono argomenti complessi da raccontare, ma necessari e non possiamo avere paura di raccontarli o distogliere lo sguardo”.