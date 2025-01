Ilrestodelcarlino.it - Filippi (Forza Italia):: "Evento sulla bandiera troppo provinciale. Il format va cambiato"

"Le amministrazioni guidate da Luca Vecchi e da Marco Massari sono riuscite a trasformare la Festa del Tricolore, da celebrazione solenne di carattere nazionale a ricorrenza di valenza per lo piùe per politici sempre e solo di sinistra". L’attacco arriva dall’esponente Fabiodi. "LaTricolore è patrimonio di tutti glini – ricorda– piaccia o non piaccia il governo Meloni è espressione della maggioranza voluta dagli elettori. Sarebbe interessante sapere se, come e in che tempi si sono mossi il sindaco e i suoi collaboratori per portare a Reggio il 7 gennaio le più alte cariche dello Stato. Se per l’ex senatrice Albertina Soliani è un problema l’assenza dei rappresentanti del Governo a casa Cervi, per il sottoscritto è ancora più grave la mancata partecipazione di alte cariche dello Stato alla Festa del Tricolore.