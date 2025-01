Ilrestodelcarlino.it - Emilia Romagna, premi della Lotteria Italia: dove sono stati vinti nel 2024, aspettando l’estrazione di stasera

Bologna, 6 gennaio 2025 –dei biglietti vincentiè in programmae l’è la quarta regione per numero di biglietti venduti (poco meno di 800mila) dopo Lombardia, Lazio e Campania. Una regione che lo scorso anno, nel, è stata ancora protagonista dopo che nel 2023 aveva trionfato con la super vincita di Bologna. Il quinto biglietto da un milione (o di prima categoria) era stato venduto a Monte Colombo-Montescudo (Rimini) al barRocca gestito dalle sorelle gemelle Eleonora, Giorgia e Sonia Guiducci. petrangeli Due biglietti di 100 mila euro ciascuno (di seconda categoria), eranovenduti a Polesine Zibello (Parma) e a Piacenza, nella stazione di servizio "Chef Express" sulla A21. Per quanto riguarda invece idi terza categoria, del valore di 20mila euro ciascuno, nelineranovenduti in queste località: 5 a Bologna città, due in provincia di Bologna (a Casalecchio e a Zola Predosa, tre in provincia di Ravenna (uno ad Alfonsine, uno a Russi, uno a Faenza), uno a Carpi (Modena), uno a Savignano sul Rubicone (Forlì Cesena), uno a Morciano di(Rimini), uno a Ferrara e uno a Fiorenzuola d’Arda (Piacenza).