Oasport.it - Carlos Alcaraz scalda i motori e attende Djokovic, poi due esibizioni verso gli Australian Open

si è allenato per un’ora e mezza sul Campo Centrale di Melbourne, per l’occasione coperto a causa della pioggia che ha anche interrotto le qualificazioni sui campi all’aperto. Il tennista spagnola è sceso in campo insieme al francese Giovanni Mpetshi Perricard e ha cosìto iin vista degli, primo Slam della stagione che si disputerà proprio in questa località dal 12 al 26 gennaio.Il numero 3 del mondo tornerà in scena martedì 7 gennaio per una sessione insieme al serbo Novak, reduce dall’eliminazione anticipata a Brisbane e desideroso di essere protagonista nel primo grande torneo della stagione. I due giocatori non si affrontano da questa estate, quando il ribattezzato Nole si impose nella finale delle Olimpiadi di Parigi 2024.farà un punto sulla sua condizione di forma contro il balcanico e si preparerà per il suo esordio stagionale, in programma mercoledì 8 gennaio.