Zalcetti primo arbitro donna

Non è un’esagerazione sostenere che la rivoluzione rosa del pallone nazionale sia cominciata a Viareggio e in Versilia: 35 anni fa. E quel che segue non sembri un argomento pallonaro, da discussioni al bar di ieri e sui social di oggi: meglio definirlo un fatto di costume, con un aumento di autostima da parte delle ragazze che erano attratte dal mondo del calcio, non da semplici spettatrici ma come soggetti attivi. Nel dicembre del 1990, Danieladi Marina di Pietrasanta, che aveva preso parte alcorso arbitri riservato anche alla ragazze organizzato dalla sezione di Viareggio, sostenne con successo l’esame per diventare. Fu la prima in Italia, seguita a poche ore di distanza dalla viareggina Patrizia Ferrari. Il dado era tratto: anche nel resto della penisola, altre ragazze ottennero la stessa promozione ma il debutto ufficiale della primafu appannaggio di una ragazza umbra.