Quotidiano.net - Ylenia Carrisi, la storia. Il racconto di Al Bano: “Quando l’uomo che impersonava la morte sporse le mani verso di me”

Roma, 5 gennaio 2025 - Lapresunta diè stata dichiarata con sentenza del tribunale di Brindisi, era il 1 dicembre 2014. La primogenita di Ale Romina Power era scomparsa da dieci anni, a New Orleans. Quell’atto era stato chiesto dal padre. Il 6 gennaio 1994 è la data che compare su NamUs, National Missing and Unidentified Person System, un archivio sterminato che tiene una luce accesa sul mistero di chi svanisce nel nulla. Quello didura da 31 anni. Anche se il padre ha sempre ripetuto - e lo ha fatto anche nell’ultima autobiografia, “Il sole dentro” - di non avere più dubbi sulla sua, nel fiume Mississippi. Nel corso degli anni laha alimentato tante false piste e fake news. Le ultime parole di Romina Power suRomina Power parla della figlia scomparsa con grandissimo amore ma anche speranza.