Traffico Roma del 05-01-2025 ore 19 | 30

LuceverdeBuonasera dalla redazioneintenso sulle principali strade d’accesso alla città a causa dei rientri di quanti hanno passato fuori porta il fine settimana o le festività natalizie A24-l’aquila-teramo code d’attesa alla barriera diEst Perché i problemi Naturalmente dall’Abruzzo abbiamo poi altre cose alla barriera diSud per chi proviene dallaNapoli sull’autostradaNapoli ilè decisamente intenso soprattutto lungo la carreggiata a nord torniamo nella nostra città la polizia locale Ci sentiamo un incidente sulla Tiburtina all’altezza di piazza delle Croci incidente anche in Prati in Piazza dei Quiriti un altro incidente nella zona di Monteverde via di Donna Olimpia nei pressi di via Raffaele Paolucci raccomandiamo tutte le attenzioni del caso sulla tangenziale e rallentamenti dalla stazione Tiburtina fino allo svincolo Parioli Campi Sportivi incolonnamenti lungo diversi tratti del Lungotevere in direzione dello Stadio Olimpico dove questa sera 20:45 è in programma l’atteso derby la capitale con la sfidaLazio rafforzate le misure di sicurezza diverse le restrizioni per la viabilità in tutta l’area del Foro Italico inevitabili quindi le ripercussioni al della Vittoria Flaminio maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito